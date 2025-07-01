Принесет ли июль летнюю жару?

Фото: Фарит Муратов

В течение всего июля продолжительность светлого времени суток еще остается близкой к максимальной - от рассвета до заката день длится около 16 часов. Именно в июле Земля получает самое большое количество лучистой энергии, за что этот месяц величают «экватор года».

В природе с наступлением июльского тепла благоухают медовые травы, в садах распускаются цветы, радуют урожаем сладкие ягоды. Июль называют «липец», ведь липа расцветает именно к этому времени, позднее всех деревьев. Центральный месяц лета считается по погодным условиям самым лучшим для отдыха для отпускников и многочисленных любителей позагорать на пляжах. Кстати, по предварительному прогнозу, ожидается, что вода в реках и заливах после холодного июня наконец-то прогреется до комфортных отметок за 20 градусов.

В народе про июль говорили: «Всем лето пригоже, да макушка лета тяжела». Ведь это время всевозможных полевых работ. Вырастить урожай без должного ухода невозможно. Тут и сенокос подходит, а там и уборка хлебов, овощей и фруктов не за горами.

По климатическим нормам температурный фон достигает самых высоких в годовом цикле значений ближе к концу июля. Обладая колоссальным потенциалом по части жары и сменяющих ее грозовых штормов, июль легко может решить судьбу всего лета. Именно в течение этого месяца наблюдается наибольшая повторяемость интенсивных ливней, гроз, града, шквалов и смерчей.

Ученые объясняют этот факт тем, что главным следствием максимального прогрева земли является интенсивная конвекция, приводящая к восходящим движениям воздуха. В результате разности температур над нагретой сушей и внутри холодных неустойчивых масс при подъеме воздуха вверх образуются облака конвекции, из которых и выпадают ливневые осадки. Атмосферная конвекция - сложнейший процесс, так как конвективные движения происходят по вертикали - одновременно и восходящие, и нисходящие, а окружающий воздух вовлекается в них.

Среднемесячная температура в июле по Казани и районам Татарстана составляет 20,5 гр. тепла - больше чем на 2 гр. средних температур июня и августа. По многолетним данным, максимальные температуры в июле даже в тени зачастую превышают 35-градусную отметку. Это единственный летний месяц, в котором на территории Татарстана не зафиксированы заморозки.

Июль не зря называют «грозник», он отличается скоротечными грозовыми ливнями, нередко с градом и шквалистыми усилениями ветра. Как и в другие летние месяцы, в июле в Казани и пригородах выпадает от 50 до 60 миллиметров дождя, что в условиях средней полосы вполне достаточно для роста растений. После коротких июльских дождей сразу выглядывает солнце, поэтому застоя влаги практически не бывает - лужи очень быстро подсыхают. Ближе к концу месяца характер погоды становится более уравновешенным.

По прогнозу Гидрометцентра России, нынче на территории Татарстана погода не будет сильно отличаться от средних показателей. В Казани и пригородах ожидается постепенное повышение температуры, в целом среднемесячная температура предполагается на 1 градус выше средней многолетней нормы. А месячное количество осадков ожидается в пределах нормы - «включится» юго-западный атмосферный процесс. Температура в первые дни вернется сначала к норме, а затем июль сразу покажет очень теплую и даже жаркую погоду.

По данным климатического архива по г. Казани, за 145-летний ряд наблюдений абсолютный минимум по температуре воздуха - 2,6 гр. тепла - отмечался 7 июля 1926 года. А самая высокая температура за эти годы наблюдалась в 2010 году - 31 июля столбик термометра показал рекордные 39,6 гр. тепла. Интересно, что до 2010-го в Казани самая высокая температура в июле начиная с 1880 года выше 37,5 гр. не поднималась. Стоит напомнить, что прошлогодний июль в Казани был на 1 градус теплее обычного, а дождей выпало 170% от нормы.