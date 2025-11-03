Казанцам напомнимают о временном закрытии станции метро «Дубравная»

С 3 ноября станция метро «Дубравная» в Казани приостановила работу на период до 25 ноября. Временное закрытие связано с уникальными для казанского метростроя работами — прокладкой 40-метрового тоннеля под действующей веткой для будущей второй линии метрополитена.

Пассажирское движение будет осуществляться только до станции «Проспект Победы», которая станет временной конечной. Несмотря на сокращение количества поездов с 11 до 10, интервал движения сохранится на уровне 5 минут. По оценкам специалистов, «Проспект Победы» обладает достаточной пропускной способностью (50-60 тысяч пассажиров в сутки) для обслуживания дополнительного потока.

Для минимизации неудобств организована комплексная система альтернативного транспорта. На участке от «Проспекта Победы» до «Дубравной» курсируют 8 автобусных маршрутов (№ 5, 18, 30, 31, 34, 68, 70, 90), 3 троллейбусных (№ 5, 9, 12) и трамвайный маршрут № 4. Для жителей поселков Вишневка и Привольный продлен автобусный маршрут № 94 до станции «Проспект Победы».

Как отметил глава МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, при необходимости будет усилена работа наземного транспорта. На станциях метро дежурят дополнительные сотрудники для помощи пассажирам. Полное завершение строительства второй линии метро планируется в 2027 году.