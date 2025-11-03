Татарстан наращивает экспорт льна в Китай: отправлена вторая партия за октябрь

Республика
3 ноября 2025  11:39

Из Нижнекамского района Татарстана осуществлена очередная экспортная поставка семян льна в Китай объемом более 1,6 тысячи тонн. Железнодорожная отправка стала второй в текущем месяце — в начале октября уже была отгружена партия льна и продовольственного гороха общим весом 3,2 тысячи тонн.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства республики, вся экспортируемая продукция проходит многоуровневый лабораторный контроль в филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Перед отправкой специалисты провели комплексные исследования на содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов и радионуклидов, а также выполнили энтомологические, гербологические и микологические испытания. Для обеспечения фитосанитарной безопасности было проведено обеззараживание зерна методом фумигации.

По словам руководителя органа инспекции филиала Светланы Беловой, на экспортную партию оформлен полный пакет документов, включая сертификаты безопасности, качества и NON-ГМО, а также фитосанитарное заключение.

С начала 2025 года общий объем экспорта зерновых культур из Татарстана в Китай достиг 18,5 тысячи тонн. В структуре поставок преобладает лен (11,6 тысячи тонн), также отгружены горох (5,1 тысячи тонн) и овес (1,8 тысячи тонн). Реализация экспортного потенциала осуществляется в рамках национального проекта «Экспорт».

