УНИКС победил в Нижнем Новгороде

УНИКС на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы забрали три четверти за встречу и выиграли с отрывом в 23 очка – 84:61 (14:18, 21:10, 21:16, 28:17). Самым результативным в составе казанцев стал Джален Рейнольдс, набравший 20 очков при пяти подборах. Пэрис Ли сделал за игру девять результативных передач.

Казанцы делят первую строчку таблицы с ЦСКА, обе команды одержали по семь побед в восьми играх. 5 ноября УНИКС возьмёт старт в WINLINE Basket Cup гостевым матчем с «Зенитом».