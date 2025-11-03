Спасатели Татарстана помогли женщине, палец которой застрял в блендере

В селе Шигали Высокогорского района произошёл бытовой инцидент, потребовавший вмешательства профессиональных спасателей. Местная жительница 44 лет в процессе использования кухонной техники получила травму — её палец оказался зажат в механизме погружного блендера.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан, металлический нож устройства глубоко вошел в мягкие ткани, что сделало невозможным самостоятельное освобождение. Женщина была вынуждена обратиться за экстренной помощью.

Специалисты аварийно-спасательной службы, прибывшие на вызов, использовали специальный слесарный инструмент для деликатного извлечения травмированной конечности из механизма. После успешно проведенной операции пострадавшую передали медикам скорой помощи для дальнейшего оказания медицинской помощи и обработки раны.

Инцидент произошел во время приготовления пищи, когда вращающиеся детали кухонного прибора неожиданно зажали палец хозяйки. Спасатели отмечают, что подобные случаи требуют особой аккуратности при работе с бытовой техникой.