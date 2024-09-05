Казанцы смогут воспользоваться спецтранспортом после концерта 8 сентября

8 сентября в Казани отметят День выборов депутатов Государственного Совета РТ праздничным концертом у центра семьи «Казан». Чтобы горожанам было удобно добираться домой, после завершения мероприятий организуют спецподачу общественного транспорта. Так, с 20:30 автобусы будут ждать пассажиров на следующих остановках:

«Молодежный центр» (в направлении Кремлевской дамбы) – №№ 6, 22, 28а, 33, 35а, 47, 74, 89, 90

«Энергетический университет» (в направлении ул. Декабристов) – №№ 6, 15, 22, 29, 35, 36, 45, 47, 60, 62, 72, 75, 89

С 22:00 до 23:00 по усиленному графику будут курсировать автобусы №№6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 47, 74, 75, 89 (по ул.Декабристов), а также троллейбус №1.

Казанский метрополитен в этот день будет работать до 23:30.

Напомним, вход на концерт у «Казана» – по браслетам «Всей семьей на выборы», которые жители столицы получат на избирательных участках. Бонус для участников выборов – бесплатный проезд в общественном транспорте.

В преддверии выборов депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к жителям с призывом проявить гражданскую активность.

Также в этот день пройдет 13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!».