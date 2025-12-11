Казанцы за год сдали 187 тонн старой одежды в специальные контейнеры

За последний год жители Казани собрали 187 тонн ненужного текстиля, сдав его в специализированные контейнеры. Сеть таких пунктов приема в городе была значительно расширена. Так в текущем году установлено 153 новых контейнера, а общее их количество по городу составляет 226 штук.

Как сообщили в Комитете жилищно-коммунального хозяйства, растущий объем собранного сырья свидетельствует о востребованности услуги среди горожан и позволяет сократить количество текстильных отходов, попадающих на полигоны.

Принимается одежда, обувь, сумки, мягкие игрушки и домашний текстиль в любом состоянии. Не подлежат приему только перьевые и пуховые изделия, а также матрасы с пружинами. Самый активный контейнер города находится на улице Батыршина, 37 — только за сентябрь туда сдали почти 2 тонны вещей.

После того, как текстиль собрали, его отправляют в Московскую область, где его распределяют для повторного использования или переработки. Из вторсырья производят регенерированное волокно, хозяйственные перчатки и изоляционные материалы.

Специалисты напоминают, что перед сдачей вещи рекомендуется постирать и упаковать в пакет для удобства обработки.