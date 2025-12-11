УНИКС набрал 100 очков за матч в Нижнем Новгороде

УНИКС одержал вторую победу подряд, справившись в гостях с клубом «Пари Нижний Новгород» – 100:69 (30:9, 25:24, 20:14, 25:22). Маркус Бингэм завершил матч с 21 набранным очком, реализовав три из четырёх броска из-за дуги. Михаил Беленицкий стал лидером по количеству подборов (8), а Джален Рейнольдс сделал семь результативных передач.

УНИКСу третий раз за регулярный чемпионат удалось добраться до отметки в сотню очков. Ранее казанцы на старте сезона уверенно обыгрывали «Бетсити Парму» (103:83) и «Зенит» (104:77). С 12 победами УНИКС продолжает делить лидирующую позицию с ЦСКА.