Раис РТ исполнит три детские мечты в рамках всероссийской акции

news_top_970_100
Республика
11 декабря 2025  12:23

Раис Татарстана Рустам Минниханов станет добрым волшебником для троих детей, присоединившись к ежегодной всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Персональные подарки от главы республики получат:

  • Восьмилетняя Алена из Лисичанска осуществит свою мечту посетить Казань.
  • Тринадцатилетняя Елизавета станет обладательницей гитары.
  • Шестилетний Ильдар получит мольберт для развития творческого таланта.

В своем обращении Минниханов отметил масштаб акции, подчеркнув, что в этом году на сайт проекта поступило уже более трех тысяч заявок от детей. «Обязательно выполним!» — заверил Раис республики.

news_right_column_240_400
Новости
Гороскоп на неделю с 14 по 21 декабря 2025
Гороскоп на неделю с 14 по 21 декабря 2025
В РТ рак кожи стал самым распространенным онкологическим диагнозом в 2024 году
В рамках нацпроекта в Татарстане ввели в эксплуатацию 16 обновленных мостов
В Казани с 12 декабря запрещен провоз электросамокатов в метро
От «Алисы» до «Оптимуса»: о чем рассказывает зрителям программа iNews
От «Алисы» до «Оптимуса»: о чем рассказывает зрителям программа iNews
На улице Тэцевской в Казани временно закроют движение в связи с ремонтом
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отключением газа и воды в казанских домах
Вейпинг: реальная угроза, замаскированная под модный тренд