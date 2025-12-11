Раис РТ исполнит три детские мечты в рамках всероссийской акции

Раис Татарстана Рустам Минниханов станет добрым волшебником для троих детей, присоединившись к ежегодной всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.
Персональные подарки от главы республики получат:
- Восьмилетняя Алена из Лисичанска осуществит свою мечту посетить Казань.
- Тринадцатилетняя Елизавета станет обладательницей гитары.
- Шестилетний Ильдар получит мольберт для развития творческого таланта.
В своем обращении Минниханов отметил масштаб акции, подчеркнув, что в этом году на сайт проекта поступило уже более трех тысяч заявок от детей. «Обязательно выполним!» — заверил Раис республики.