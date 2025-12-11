В Татарстане за неделю число случаев гриппа выросло почти в два раза

В первую неделю декабря в Татарстане отмечается рост заболеваемости гриппом. Количество случаев заражения увеличилось почти вдвое, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Всего за отчетный период зарегистрировано 14 304 случая острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Этот показатель соответствует уровню предыдущей недели и на 16,3% ниже установленного эпидемического порога.

При этом в структуре заболеваемости грипп составляет 69,9% или 696 подтвержденных случаев. Среди циркулирующих штаммов доминирует вирус гриппа А (H3N2).

Параллельно за неделю зафиксировано 240 случаев заражения COVID-19, что в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве отметили, что в республике завершена массовая вакцинация. Сообщается, что прививки получили свыше двух миллионов человек, что составляет 51,8% населения Татарстана. Для сдерживания распространения инфекций проводится полный комплекс профилактических мероприятий.