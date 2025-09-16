Казанская легкоатлетка Юлия Сохацкая победила на соревнованиях в Сербии

Воспитанница казанской спортивной школы ФСО «Центральный» Юлия Сохацкая завоевала золотую медаль на чемпионате Сербии по легкоатлетическому многоборью, став первой российской спортсменкой, вернувшейся на европейские соревнования после санкционных ограничений 2022 года. Ее результат в 5731 балл в женской дисциплине принес сборной России одну из четырех золотых медалей турнира.

Фото: Комитет физической культуры и спорта

Выступление российской команды включало победы в всех возрастных категориях: Полины Храмцовой (U18, 4815 баллов), Матвея Меланченко (U18, 6048 баллов) и Олеси Барышевой (U20, 5213 баллов). Отмечается, что тренировала победительницу тренер Наталь Латыпова.