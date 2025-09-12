Казанский форум «Казаныш» удостоен высшей награды национальной коммуникационной премии

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» стал обладателем гран-при престижной коммуникационной премии WOW Awards. Проект Института развития Казани также получил серебро в номинации «Продвижение территорий» за эффективную организацию масштабного урбанфорума и достижение глобального медийного резонанса.

В конкурсной борьбе, где участвовало более 400 заявок из 50 городов России, казанский проект прошел многоступенчатый отбор. Из 94 проектов, включенных в шорт-лист 30 номинаций, финалисты защищали свои работы перед жюри из 200 международных и российских экспертов, включая ведущих девелоперов, архитекторов и представителей профильных СМИ.

Впервые в истории премии выбор обладателя гран-при был доверен искусственному интеллекту. Специальный алгоритм проанализировал проекты по комплексу wow-метрик, оценивая креативность концепции, инновационность подходов, аудиторный охват, медийный эффект и уровень международного влияния.

Форум «Казаныш», проходивший в феврале 2025 года под темой «Единство разнообразия», собрал в новом здании театра им. Г. Камала более 45 тысяч очных участников и 17 тысяч онлайн-зрителей. Мероприятие объединило 400 специалистов из 23 стран, включая главных архитекторов городов БРИКС+, ректоров ведущих архитектурных вузов и лауреатов мировых профессиональных премий.