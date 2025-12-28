Казанский вертолетный завод поставил регионам четыре новых Ми-8

news_top_970_100
Город
28 декабря 2025  00:41

Казанский вертолётный завод (КВЗ), входящий в холдинг «Вертолёты России» («Ростех»), передал трем российским авиакомпаниям четыре новых многоцелевых вертолёта Ми-8МТВ-1. Церемония передачи, на которой присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов, прошла на территории предприятия.

Два воздушных судна получила авиакомпания «Баргузин», по одному — «2-й Архангельский объединённый авиаотряд» и «Алроса». Новая техника будет выполнять задачи в труднодоступных регионах, включая перевозку пассажиров и грузов, проведение санитарных и спасательных операций. Модель известна своей надёжностью в сложных климатических условиях.

В ходе мероприятия глава республики отметил масштабную модернизацию, проведённую на заводе за последние пять лет. По словам министра транспорта РФ Андрея Никитина, эти поставки — лишь начало. Ожидается, что в ближайшие три года КВЗ получит заказ ещё как минимум на 70 новых машин для обновления парка региональных авиакомпаний.

news_right_column_240_400
Новости
Казанский вертолетный завод поставил регионам четыре новых Ми-8
В Татарстане ввели обязательный экзамен для получения охотничьего билета
«Ак Барс» обыграл «Трактор» со счетом 3:2 в предпоследнем матче года
Раис Татарстана потребовал усилить контроль за безопасностью на новогодних праздниках
Рекордный 2025 год для стройки в РТ: введено 3,5 млн кв. метров жилья
Более 200 татарстанских самозанятых воспользовались бесплатными площадками на ярмарках
Казанский «Зенит» выиграл Суперкубок–2025
Казань завершит рекультивацию иловых полей к июлю 2026