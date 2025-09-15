Казанскому Зилантову монастырю возвращено историческое наименование

Комитет по охране объектов культурного наследия Республики Татарстан официально утвердил восстановление исторического названия одной из старейших православных обителей Поволжья. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям, монастырь теперь будет именоваться «Успенский Зилантов монастырь».

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Основанный в 1552 году по указу Ивана Грозного в память о воинах, павших при взятии Казани, монастырский комплекс обладает уникальным архитектурным ансамблем. В ходе экспертизы уточнен пообъектный состав, включающий Церковь Всех Святых (1681 год) и Настоятельский корпус (1808 год), которые представляют особую историко-градостроительную ценность.

За свою почти пятивековую историю обитель пережила несколько трансформаций: перенос на Зилантову гору из-за наводнений 1559 года, закрытие после расстрела монахов в 1918 году, уничтожение некрополя в 1930-х годах и возрождение в качестве женского монастыря в 1998 году.