Китайские бизнесмены собираются на форум в столицу Татарстана

О предстоящем событии руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина подробно рассказала на брифинге в Кабмине РТ.

Фото: Елена АФОНИНА, ТАСС

Гости из-за рубежа приедут заранее. Поэтому воскресный день уже можно считать началом форума. В этот день пройдет сразу несколько спортивных соревнований. Культурная и спортивная программы традиционно сопровождают это международное мероприятие. Но об этом чуть позже.

Несмотря на то, что событие направлено на развитие сотрудничества России и Китая, к нему активно подключаются и представители других стран. К примеру, в прошлом году форум собрал более 10000 участников из 36 государств. В этом ожидают примерно столько же гостей из 32 стран. Кроме того, будут делегации от 59 регионов России. Также в Казань прилетят 11 официальных делегаций из семи провинций Китая и представители более 200 китайских компаний, работающих в сферах логистики, машиностроения, нефтегазовом секторе.

Среди ключевых спикеров - Раис Татарстана Рустам Минниханов, зампред Госдумы РФ Александр Бабаков, советник Президента РФ Игорь Левитин, а также посол КНР Чжан Ханьхуэй.

На прошлом форуме было подписано 31 соглашение, а сейчас ожидается, что будет заключено более 20. Среди планируемых соглашений - о сотрудничестве между Татарстаном и компаниями Sany, PuE Innovation, «Почта России».

Деловая программа в этом году стала еще насыщеннее: предусмотрено порядка 100 мероприятий по 17 направлениям.

18 августа в 13.00 должно состояться одно из ключевых событий - круглый стол «Межрегиональное сотрудничество России и Китая на примере Республики Татарстан». Ожидается, что в нем примут участие глава республики Рустам Минниханов, а также ряд министров - глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров и глава Минтранса РТ Фарит Ханифов.

Всего будет 70 деловых сессий. Минуллина выразила мнение, что посетителю форума будет довольно сложно определиться с тем, какое же мероприятие посетить. Все они очень интересные и полезные. Важное мероприятие в деловой программе - открытие центра содействия китайским инвестициям в Казани, который скоро будет предоставлять услуги консалтинга. Правда, как пояснила Минуллина, у центра не будет своего отдельного здания.

Весь персонал (а это три китайских специалиста, хорошо знающих как местную специфику, так и потребности китайских компаний) будет пока находиться в комплексе «Корстон».

На сопровождающей форум выставке Russia China Expo примут участие восемь китайских производителей.

В культурной программе: фестиваль китайского кино, чайные церемонии, праздник драконьих лодок и другие события.

В освещении этого глобального мероприятия участвуют помимо российских ведущие СМИ Китая - «Синьхуа», «Феникс», «Чайна Дейли».

«Надо понимать, что этот форум не указной, внутри никаких федеральных команд по участию в нем нет. Все по желанию», - подчеркнула Талия Минуллина.

Министр спорта РТ Владимир Леонов более развернуто рассказал про спортивную программу форума. Так, очередной благотворительный турнир по гольфу на Кубок Раиса Татарстана пройдет 17 августа на поле гольф-клуба «Ак Барс». Это 18-луночное поле было спроектировано известным архитектором Питером Хардином. Турнир впервые состоялся в 2010 году по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и с тех пор стал знаковым событием для гольф-сообщества России. Ежегодно в нем участвуют более 130 игроков из разных регионов страны и зарубежья. В этом году в 15-й, юбилейный раз к соревнованиям присоединятся представители бизнеса Татарстана и гости из Китая. Для новичков организуют мастер-класс. Средства от турнира направят на поддержку Семейного дома при Детской республиканской клинической больнице в Казани, где живут родители с детьми, проходящими длительное лечение. В 2023 - 2024 годах удалось собрать рекордные 10 миллионов рублей.

В тот же день пройдет и турнир по настольному теннису в Центре бокса и настольного тенниса. Днем состоятся соревнования среди юных спортсменов до 16 лет - 96 участников объединятся в 24 команды. Вечером начнется «Вечерняя лига» для гостей форума, политиков и бизнесменов, которые сыграют в паре с профессионалами. Среди участников - чемпионки России 2025 года Мария Тайлакова, Екатерина Зиронова и другие известные игроки, а также представители власти и бизнеса. Этот турнир уже стал традиционным и проводится не только в рамках форума «РОСТКИ», но и на ПМЭФ и ВЭФ.

В понедельник, 18 августа, в «Казань Экспо» состоится товарищеский шахматный турнир между командами городов-побратимов России и Китая. В нем примут участие спортсмены до 20 лет из 16 городов, среди которых Архангельск, Волгоград, Краснодар, Уфа, Кайфын, Хэфэй. Турнир пройдет в гибридном формате - офлайн в Казани и онлайн на платформе lichess.org. Начало в 10.00, церемонию откроют представители мэрии Казани и Генконсульства КНР в РТ.

И 18, и 19 августа пройдут матчи по игре го (вэйци) между командами Китая (провинция Гуандун) и Татарстана. Китайскую команду возглавит Лян Вэйтан - обладатель 9-го дана, серебряный призер чемпионата Китая 1987 года.

Также в составе - профессионалы и сильные игроки из числа любителей. За Татарстан сыграют гроссмейстеры Илья Шикшин (13-кратный чемпион России) и Александр Динерштейн (7-кратный чемпион Европы).

Так что атмосфера форума »РОСТКИ: Россия - Китай» обещает быть позитивной на фоне доверительных отношений между двумя странами.

Однако, отвечая на вопрос из зала о сроках открытия долгожданного визового центра, Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо не назвал точной даты, объяснив задержку техническими моментами.

Добавим, что с марта прошлого года тянется печальная история с задержкой платежей от российских контрагентов за поставки китайского оборудования. И это связано с политикой китайских банков. Как выяснил корреспондент, ситуация до сих пор не получила своего логического разрешения. И мало надежды, что проблему благополучно решат на предстоящем форуме.