Книга о татарской кухне завоевала мировое признание в Эр-Рияде

28 ноября 2025  11:19

Издание «Земля, душа и еда татар» удостоилось престижной награды International Gourmand Awards в Саудовской Аравии. Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о международном успехе в своем телеграм-канале, особо отметив традиционные треугольники (эчпочмаки) как «самую вкусную еду в мире».

Кулинарный бестселлер был создан известным кулинарным писателем и телеведущим Сталиком Ханкишиевым по заказу правительства республики. Автор подчеркнул, что эта победа принадлежит всему татарскому народу, создавшему «потрясающую, щедрую и яркую кухню».

Как отметила вице-премьер Лейла Фазлеева, хотя изданий о татарской кухне много, именно эта книга стала особенным событием для республики, представив миру уникальные гастрономические традиции татарского народа.

Из Тулы без пряников: «Рубин» вылетел из Кубка России
Протоиерей Владимир Самойленко: «Только через любовь можно согреть сердце человека»
