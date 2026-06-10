Лавров назвал Казань центром притяжения и одним из лиц России

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Город
10 июня 2026  15:26

На пресс-конференции в Казани по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ОДКБ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что столица Татарстана стала притягательным центром, а республика в целом — одним из главных лиц современной России. По его словам, здесь проходит множество международных форумов (включая саммит БРИКС-2024), а уникальное мирное соседство разных религий и народов служит примером для государственной политики в области национальной безопасности. Казань — место, где сосуществуют различные цивилизации и бережно хранят культурное наследие десятки народов. Лавров отметил, что город динамично развивается и в него всегда приятно приезжать. Дипломат также напомнил, что помимо мероприятий ОДКБ в столице РТ регулярно проходят другие крупные международные события.

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