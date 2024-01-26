Ледовые и снежные скульптуры в Раифе выдержали капризы погоды

Аномальное потепление в декабре, морозы и метель в январе не сорвали третий ежегодный рождественский фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет», который с 1 по 14 января проходил в Раифском Богородицком мужском монастыре. Хоть и было нелегко и организаторам всей этой красоты, и мастерам, создававшим фигуры.

Полюбоваться этим великолепием можно и сейчас, тем более погода позволяет. Корреспонденты «КВ» отправились в Раифу на этой неделе. День выдался солнечным, умеренно морозным. Планировали сделать это раньше, но в снегопад не рискнули. Доехали мы довольно быстро. Только на обратном пути попали в небольшую пробку.

Сразу после арки с названием фестиваля нас встретил огромный белоснежный ангел. С другой стороны разместилась большая пещера из снега, где воссоздана евангельская история рождения Иисуса Христа. Здесь фигуры Богородицы и Иосифа Обручника, которые склонились над младенцем, по бокам - прозрачные ангелы изо льда, а также вол и осел. Рядом ледяной камин, который светится изнутри благодаря подсветке. В пещере - тишина и спокойствие. Тут же ледяная миниатюра Раифского монастыря, вырезанные по бокам снежной пещеры лягушки и улитки. Но, к сожалению, не обошлось и без вандализма. Кто-то решил внести свою лепту, оставив надписи на стенах пещеры. «Екатеринбург», «Иннополис», «Амур» - удалось разглядеть среди прочих эти слова.

Прямо у вертепа мы познакомились с Нелей и ее отцом. Женщина спешила, в руках у нее были пустые пятилитровки.

- Мы живем в поселке неподалеку, монастырь из окошка видим, - рассказала она. - Папа здесь работает сантехником.

Особо тут не гуляем - некогда! Да еще и мусульмане. Вот я пришла за водой для друга. Фигуры эти, конечно, очень красивые, нравятся.

Ненароком у входа в сам монастырь мы услышали разговор двух бабушек.

- Вот летом тут красота, сирень везде, - мечтательно сказала одна. - Зачем вы меня сюда зимой в такой холод привезли?

- Еле вытащила вас всех, - ответила вторая. - Не допросишься. Все заняты, мороза боятся... Ты смотри, какой ангел на тебя глядит, а ты ругаешься стоишь. Зимой еще лучше.

- Ладно, - укуталась в шерстяной платок ее собеседница. - Где остальные-то? Обедать, что ли, пошли? А! Вон идут.

И они посмотрели в сторону озера, откуда, видимо, шло их молодое продолжение - дети и внуки.

- Вы часто сюда ездите? - обратилась я к бабушке, которая восторженно отзывалась об окружающей красоте. Женщина отмахнулась: «Первый раз привезли. Мы из Лаишева». А когда узнала, что я корреспондент, смутилась: «Ой, я вам ничего не говорила».

Внутри монастыря и в самих храмах было немало людей. Мы заметили несколько экскурсий. 31-летний Никита и 30-летняя Алсу рассказали «КВ», что живут в Юдино и раз в 10 дней ездят сюда за водой. «Ледяные и снежные фигуры очень красивые, еще и расчищено все», - отметил молодой человек. Рядом проходила пожилая женщина, она приехала из села Айша с сыном. «Я в храм сначала, сын пошел смотреть фигуры, а потом наберем водички», - поделилась планами она.

Когда мы выходили с территории монастыря, заметили очень интересную пару - мужчину и женщину, шедших за ручку. Дама была в шляпке и разноцветном пальто.

- Я из Астрахани приехала, - рассказала она. - Первый раз в Казани и в этом монастыре. Погода замечательная. Мороз, снег вокруг, ели. Когда увидела ледяные и снежные фигуры, замерла.

Слева от монастыря на озере расположился ледяной городок. Здесь во время Крещения люди окунались в проруби, которая сейчас покрылась тонким слоем льда. Прозрачный ледяной крест, корабль, ледяная надпись «Раифа-2024» и другие фигуры переливались на солнце. Не погода, а сказка! Тут же мое внимание привлекли две приятные женщины, шедшие под ручку.

- Вы подруги? - обратилась я к ним.

- Нет, это моя учительница, а я ее ученица, - удивил меня ответ.

Оказалось, 83-летняя Антонина Петровна Михеева преподавала русский язык и литературу в казанской школе №106, а потом в 141-й. А ее спутница училась у нее с 4 по 10-й класс.

- И вы до сих пор дружите?

- У нас весь класс такой дружный, - ответила спутница Антонины Петровны.

В Раифе бывают часто. До этого, к примеру, были в декабре.

- Обидно, что погода не дала возможности побывать тут пораньше, - вздохнула Антонина Петровна. - Дороги замело. Как их расчистили, мы сразу сюда и приехали.

В очереди в кафе мы встретили 71-летнюю туристку из Нижнего Тагила Ольгу Ивановну. В Казань она приехала в середине января.

- Прям в метель, - заметила я. - Не испорчены впечатления?

- Что вы, Казань - красивый город, а Раифа - чудо! - заверила Ольга Ивановна. - Пришлось, конечно, отменить экскурсии, но мы гуляли по кремлю, улице Баумана. Хотим здесь и летом побывать. В Казани жители отзывчивые, в метро место уступают. Путешествую я часто - бываю не только в России, но и в других странах. Хочется увидеть мир и людей. В прошлом работала в торговле.

В первые восемь дней фестиваля, а это с 1 по 8 января, Раифский Богородицкий мужской монастырь посетило более 100 тысяч человек, - рассказал нам наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря игумен Гавриил (Роман Алексеевич Рожнов). - Немало было гостей из других городов России. После праздников, особенно в субботу и воскресенье, тоже было много людей, но преимущественно из Татарстана. Местные жители, как правило, приезжают после основного потока туристов. Видимо, хотят спокойно и без суеты зайти в храм, посмотреть фигуры, погулять по территории. В прошлом году городок стоял до 8 марта - вплоть до интенсивного таяния снега. В этом году, скорее всего, фигуры простоят тоже до потепления.

Наш собеседник рассказал, что над созданием скульптур в этом году трудились 13 человек - на это ушло около месяца. Первую часть фигур мастера сделали к Рождеству, а остальное - уже к Крещению Господню. Обычно фигуры начинают делать в декабре, и к началу января городок готов почти на 80%, однако в этом году климатические условия повлияли на сроки. В конце декабря была оттепель, и фигуры таяли, а в январе трещали аномальные морозы. Трудиться было непросто. И конечно, недавний снегопад тоже создал сложности в плане сохранения городка. Территория монастыря была просто завалена снегом.

- Особенностью фестиваля в этом году стала снежная пещера Рождества. Рядом макет нашего монастыря. Еще у нас в эти праздники заработал духовный центр, куда может подойти каждый желающий и задать вопросы батюшкам, - продолжил игумен Гавриил.

В целом традиция создания ледяного городка на озере около Раифского монастыря зародилась в конце 90-х годов. На Крещение Господне помимо проруби делали скульптуры изо льда. Со временем дело набирало обороты, и людей приезжало все больше. И вот уже третий год здесь проводится фестиваль «Лед и свет».

Кстати

Фестиваль «Лед и свет» организуется Раифским Богородицким монастырем при поддержке руководства Зеленодольского района РТ.