Легко ли в Казани сдать на права?

Низкое качество обучения или излишняя строгость?

В сложившейся ситуации крайне недовольны выпускники автошкол, которые, на их взгляд, впустую тратят свои деньги, эмоции, время. Сами автошколы снимают с себя ответственность: мол, теоретические занятия провели, знания проверили путем проведения внутреннего экзамена, инструкторов опытных предоставили, а дальше все зависит от усердия курсанта. Инспекторы, принимающие экзамен, по сути являются лишь стороной, оценивающей умение ездить за рулем автомобиля. Если кандидат в водители допускает ошибки при сдаче экзамена, что может сделать сотрудник ГИБДД?

Дело в низком качестве обучения в автошколах или же в излишней строгости инспекторов? Возможно, сами ученики безответственно подходят к обучению и сдаче экзамена? И самый главный вопрос: как разрешить эти проблемы?

Стоит ли менять систему оценки навыков? Для получения ответов на эти вопросы «КВ» обратились к заместителю начальника УГИБДД МВД по РТ Дамиру Бикмухаметову.

Он пояснил «КВ», что МВД России систематически вносит изменения в Административный регламент. Например, с 1 апреля этого года было увеличено количество штрафных баллов, при которых экзамен не сдан. То есть, если раньше на пересдачу отправляли при наборе 5 штрафных баллов, то теперь этот показатель повысили до 7. Необходимо помнить, что транспортное средство является источником повышенной опасности и требования, предъявляемые к водителям и кандидатам, всегда должны быть высокими для снижения аварийности на дорогах.

- Дамир Равельевич, почему, на ваш взгляд, стали хуже сдавать экзамен на права?

- С 1 апреля 2021 года ужесточился процесс сдачи практического экзамена на право управления транспортными средствами. А именно: были исключены маршруты, объединены «площадка» и «город», изменились требования к выполнению части маневров и упражнений.

Вместе с тем основным недостатком является плохая подготовка в автошколах. Часть преподавателей образовательных организаций халатно относятся к процессу обучения кандидатов в водители транспортных средств.

В первую очередь это выражается в фактическом отсутствии необходимого количества часов на практическую подготовку. Нередки случаи, когда до практического экзамена доходят лица, совершенно незнакомые с процессом управления транспортными средствами. Сотрудник Госавтоинспекции просто не может допустить неподготовленного курсанта к участию в дорожном движении в качестве водителя транспортного средства.

Хочу отметить, что у курсанта есть возможность в выборе автошколы, в которой хорошо налажен учебный процесс, высокий процент сдачи экзаменов и низкая аварийность. Необходимо обращать внимание на рейтинги автошкол, которые размещаются как на сайте Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан, так и на сайте Федерации автошкол. Чем выше место в рейтинге, тем лучше подготовка начинающих водителей.

- Какие самые частые ошибки в городе допускаются сдающими?

- Наиболее распространенные ошибки кандидатов в водители - это «неуверенное пользование органами управления транспортного средства» и «допустил остановку двигателя». Такие ошибки оцениваются в один штрафной балл. Из более грубых нарушений чаще всего встречаются такие, как «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой» (3 штрафных балла) и «нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части» (2 штрафных балла).

- Насколько строгими, на ваш взгляд, являются условия сдачи этапа вождения? Например, одна девушка при сдаче этапа «город» превысила скорость всего в километр, за это ей поставили несдачу. Это справедливо, по-вашему?

- В процессе проверки навыков управления транспортными средствами должностное лицо Госавтоинспекции руководствуется Административным регламентом и установленной штрафной таблицей. Все нарушения, которые были выявлены сотрудником, фиксируются в экзаменационном листе. Любая фиксация нарушения скоростного режима является основанием для приостановления практического экзамена и выставления оценки «не сдал».

- Случаются ли ДТП во время сдачи этапа вождения?

- Это исключено, поскольку должностное лицо Госавтоинспекции следит за складывающейся дорожной обстановкой и вмешивается в процесс управления транспортным средством при возникновении угрозы совершения ДТП.

Что думают выпускники и представители автошкол

Кандидаты в водители в свою очередь винят автошколы и строгость регламента.

- По-моему, самая большая проблема - это отсутствие реальных часов вождения. Вот нам полагалось 56 часов практических занятий. На деле мы занимались с инструктором по часу два раза в неделю на протяжении девяти недель. Это 18 часов реальной практики вместо 56, - рассказала нам выпускница одной из казанских автошкол. - Причем половину группы это вполне устраивало. Они не возмущались. Я же пыталась договориться со своим инструктором заниматься больше: три раза в неделю по два часа. Но он отказывался, говорил, что сильно занят да и автошкола платит ему за таких учеников, как я, копейки. Я просила предоставить мне другого инструктора. Однако автошкола так и не смогла найти того, кто мог бы отработать реальные часы вождения. Расторгать договор я не рискнула, надеялась, что все-таки смогу и так сдать. Причем автошкола у нас была достаточно известная, инструктор опытный, хорошо объяснял.

В итоге никто из нашей группы не сумел сдать экзамен ни с первого, ни со второго раза. Я лично совершила ошибки по невнимательности из-за нехватки опыта: не включенный перед маневром поворотник и превышение максимально разрешенной скорости. Не могу сказать, что виноваты инспекторы ГАИ. Я сама допустила эти ошибки. Но регламент все же считаю строгим. Для новичка это естественные ошибки. Опытные водители за рулем и то не всегда включают поворотник. А для нас еще и сам экзамен - это огромный стресс. Сильно давит осознание того, что любая ошибка приводит к штрафным баллам.

А вот что думают по этому вопросу представители автошкол, корреспонденту «КВ» удалось узнать не так-то просто: они неохотно шли на контакт. Администратор одной из них поделилась, действительно, есть такая проблема. Однако для ее решения придется удлинять и соответственно с этим удорожать курс обучения. А это, мол, тоже не выход:

- В среднем обучение на права сейчас стоит 30 тысяч рублей. Из них автошкола выплачивает определенную сумму инструктору и преподавателю за проведение теоретического курса. Плюс на автошколе лежат затраты по аренде помещения, обслуживанию учебной площадки и т. п. Зарплата инструктора зависит от уровня его профессиональной квалификации. Вот станет настоящий профессионал проводить обучение за 200 - 250 рублей в час, а то и меньше, если мы говорим о положенных 56 часах? Для этого нужно увеличить процесс обучения и повысить его стоимость. Согласятся ли на это желающие получать права? Вряд ли…

За какие нарушения изменено количество штрафных баллов?

1. Осуществлял движение, не пристегнувшись ремнем безопасности, - 4 штрафных балла (ранее это являлось основанием для прекращения проведения практического экзамена).

2. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке (при наличии знака 2.5 или запрещающем сигнале светофора или регулировщика) - 4 штрафных балла (ранее являлось основанием для прекращения проведения практического экзамена).

3. Нарушил правила остановки или стоянки - 3 штрафных балла (ранее данное нарушение оценивалось в 4 штрафных балла).

Также изменения затронули упражнение «остановка и начало движения на подъеме и на спуске», выполняемое при сдаче экзамена на категории B, C, D, BE, CE и DE и подкатегорий C1, D1, C1E и D1E. Теперь навыки проверяются только на подъеме. Кроме того, добавлено уточнение для маневра «обгон или опережение». С 1 апреля 2024 года данный навык проверяется при наличии такой возможности.