Сегодня, 14 сентября, в Татарстане проходят выборы. Жители республики выбирают Раиса, депутатов местных органов власти и участвуют в дополнительных выборах в Государственный Совет. Для удобства голосования по всему Татарстану открылись 2752 избирательных участка.

Заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева в ходе пресс-конференции назвала этот день особым. По ее словам, это день признания в любви к своей республике, своему народу и всем, кто создает славу современного Татарстана. Это также день признания заслуг ветеранов, которые проявляли трудовую доблесть и теперь являются наставниками для молодежи.

Лейла Фазлеева отметила, что сегодня подводятся итоги пятилетки — тех достижений, которые были созданы трудом жителей Татарстана. Еще один важный смысл этого дня — созидание, то есть создание чего-то ценного для нынешнего и будущих поколений.

Слова «любовь» и «созидание» стали основой для всех концертных программ и мероприятий, которые проходят сегодня в республике. Жителей приглашают на избирательные участки, чтобы внести свой вклад в дальнейшее развитие Татарстана. Как подчеркнула Фазлеева, выборы — это не просто волеизъявление, но и вклад в будущее развитие региона.