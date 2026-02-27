Льготники могут бесплатно сходить в Казанский цирк до 1 марта — нужен только цифровой ID

27 февраля 2026  10:17
Автор:
Владислав Косолапкин

Министерство культуры Татарстана объявило о расширении акции для льготных категорий граждан. До 1 марта люди с инвалидностью, пенсионеры, студенты и члены многодетных семей могут бесплатно посетить представление в Казанском цирке.

Как получить билет?

Достаточно прийти в кассу цирка, показать цифровой ID в мессенджере MAX и выбрать одно из представлений — 28 февраля или 1 марта.

Важные нюансы:

  • По одному ID выдают один бесплатный билет (для пенсионера, студента или человека с инвалидностью).
  • Родители из многодетных семей получают билеты так же — по своему цифровому ID.
  • Для детей из многодетных семей билеты приобретаются на общих основаниях, но со скидкой 20%. Для оформления льготы нужно предъявить удостоверение многодетной семьи или QR-код из «Госуслуг» вместе с паспортом родителя.
