Твоя формула любви. Никогда не говори «никогда»

ьей переехали в дом, где и живем сейчас. Место уютное, тихое, так как квартир в доме немного, все соседи друг друга знали и общались. Кроме одной женщины. Это была одинокая необщительная пенсионерка. Иногда она даже не отвечала на приветствия, а просто проходила мимо. Ее и встретить-то можно было лишь в магазине, а так же создавалось впечатление, что она вообще не выходит из дома.

А потом в нашем дворе появилась Анка. Она быстро завоевала любовь всех жильцов. Черные глаза, которые смотрят прямо в душу, черная блестящая шерсть. Анка была бездомной собакой. Хотя, конечно, сейчас я понимаю, что это было очень безответственно со стороны жильцов: кормить, играть, но не брать домой.

Через некоторое время у нашей любимицы появились щенки. Такие же черные и игривые, такие же любимцы двора. У малышей и их матери всегда была еда и вода, теплые одеяльца и даже навес от дождя. Кто-то из соседей даже обсуждал, куда пристраивать щенков, просто нужно было дать им подрасти. А потом Анка исчезла. Никто не знает, что тогда случилось, просто в один день она не пришла к деткам. Именно тогда щенков и разделили, кого-то увезли к родственникам в деревню, кого-то забрали в соседние дома. А последнего малыша взяла моя необщительная соседка. Так или иначе, но все щенки обрели дом и любящих хозяев.

Итак, один из щенков стал моим соседом. Сначала все шло достаточно спокойно, он быстро привык к поводку, был послушным и очень любил свою хозяйку. Единственное, что меня смущало, его размер. Анка-то сама была достаточно крупной собакой, но ее сынок, похоже, обещал стать еще больше.

Пока щенок рос, я все чаще пересекалась с его хозяйкой, и постепенно мы начали общаться. Иногда мы просто обсуждали погоду, иногда говорили о Джонни (такое имя соседка дала псу). Это был огромный скачок в нашем общении, ведь раньше со мной даже не здоровались. Тогда я и узнала основные опасения женщины. Она была немолода и достаточно часто болела, собака же требует ухода. На всякий случай мне дали дубликат ключей, некоторую сумму денег на непредвиденные расходы и телефон старого знакомого.

А вскоре соседку увезли в больницу. Я приходила кормить и выгуливать Джонни. Но потом начала задерживаться допоздна на работе — приближался срок сдачи проекта. А с Джонни надо было гулять. Пришлось звонить по оставленному номеру. Мужчина на том конце провода меня выслушал, подтвердил, что знает соседку, но, когда речь зашла о собаке, сказал, что я, видимо, ошиблась и положил трубку. Потом перезвонил и сказал, что скоро приедет.

Мужчина оказался бывшим мужем моей соседки. Они много лет не общались, и, по его словам, расставались болезненно. И одним из поводов для развода было нежелание женщины заводить собаку. А в итоге она завела огромного черного пса. Но в любом случае мужчина согласился мне помогать, пока его бывшую жену не выпишут. Он сказал мне: «Я обязан после всего этого посмотреть ей в глаза».

К сожалению, эта встреча проходила уже без меня и за закрытыми дверями. Но, как итог, даже после выписки соседки ее бывший муж приходил погулять с собакой.

Ирина