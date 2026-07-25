В Татарстане появятся еще три «умные» спортплощадки

В 2026 году в республике установят три современных спортивных объекта — в Казани, Нижнекамске и Бугульме. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», сообщили в Минспорте РТ.

«Умные» площадки начали появляться в регионе с 2022 года. Первые открылись в Казани и Альметьевске, затем — в Нижнекамске и Зеленодольске. В столице Татарстана в этом году появится зимний вариант площадки с хоккейными бортами.

Доступны два типа комплектов. Первый — универсальная площадка 32×19 м для футбола, баскетбола и волейбола, с зоной воркаута, тренажерами и трибунами. Второй — многофункциональная площадка 20×40 м с хоккейными бортами, воротами, баскетбольными стойками и силовыми тренажерами.

Особенность «умных» объектов — интерактивность. На каждом тренажере размещен QR-код, ведущий к видеоинструкциям и рекомендациям. Площадки оборудованы Wi-Fi, часть тренажеров адаптирована для людей с инвалидностью. Проект направлен на популяризацию спорта и активного досуга среди всех возрастных групп.