В новом выпуске Tatarstan Today расскажут о сотрудничестве Татарстана и Киргизии

Телеведущая Дина Газалиева представит очередной выпуск программы «Tatarstan Today. Открытый миру». На этот раз речь пойдёт о взаимодействии республики с Кыргызстаном.

Зрители узнают, чем привлекает Татарстан эта центральноазиатская страна, почему озеро Иссык-Куль считают чудом света и каким видят Бишкек высокие гости. В программе также покажут, как встречали Раиса РТ Рустама Минниханова в Киргизии, чем удивляет местная кухня и какие музеи под открытым небом стоит посетить.

Эксперты обсудят визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Чолпон-Ату и перспективы двусторонних связей.

Посмотреть выпуск можно 28 февраля в 19:00 и 2 марта в 22:10 на телеканале «ТНВ», а также 4 марта в 18:30 и 22:30 на канале «Татарстан 24».