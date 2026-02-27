В новом выпуске Tatarstan Today расскажут о сотрудничестве Татарстана и Киргизии

news_top_970_100
Республика
27 февраля 2026  14:32

Телеведущая Дина Газалиева представит очередной выпуск программы «Tatarstan Today. Открытый миру». На этот раз речь пойдёт о взаимодействии республики с Кыргызстаном.

Зрители узнают, чем привлекает Татарстан эта центральноазиатская страна, почему озеро Иссык-Куль считают чудом света и каким видят Бишкек высокие гости. В программе также покажут, как встречали Раиса РТ Рустама Минниханова в Киргизии, чем удивляет местная кухня и какие музеи под открытым небом стоит посетить.

Эксперты обсудят визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Чолпон-Ату и перспективы двусторонних связей.

Посмотреть выпуск можно 28 февраля в 19:00 и 2 марта в 22:10 на телеканале «ТНВ», а также 4 марта в 18:30 и 22:30 на канале «Татарстан 24».

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане отменили режим «Ракетная опасность» спустя три часа
На улице Баумана проводили зиму блинами и хороводами
На улице Баумана проводили зиму блинами и хороводами
В Казани ребёнок провалился в открытый люк - прокуратура проводит проверку
В Республике Татарстан утвержден календарь охоты на 2026 год
В новом выпуске Tatarstan Today расскажут о сотрудничестве Татарстана и Киргизии
С 1 июня татарстанские семьи с детьми смогут получить ежегодную выплату
В школах и детсадах Казани детей увели в укрытия из-за ракетной опасности
В Татарстане впервые объявили режим «Ракетная опасность»