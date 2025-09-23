Мэр Казани обозначил задачи на ближайшие годы

Отметим, что в этом году впервые в соответствии с новым законом окончательный список претендентов на этот пост утвердил Раис РТ Рустам Минниханов. В него вошли помимо Метшина член партии «Новые люди» Роза Гайнутдинова и Александр Комисаров от КПРФ. В ходе тайного голосования Метшина поддержал 41 депутат, Комисарова - четыре депутата, а за Гайнутдинову был отдан один голос.

Ильсур Метшин принял присягу мэра Казани. Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров вручил ему должностной знак и поздравил со вступлением в должность от имени Раиса РТ Рустама Минниханова и себя лично.

Со своей стороны, Ильсур Метшин выразил благодарность за такое доверие: «Хочу, во-первых, в вашем лице, уважаемые депутаты, поблагодарить наших избирателей за единодушие, которое они выразили неделю назад, отдав свои голоса за нас с вами, поручив нам представлять их интересы на благо развития нашей столицы. Благодарю Раиса нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова за доверие и выдвижение моей кандидатуры на пост мэра города Казани».

В формате видеоприветствия Метшина поздравили сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, мэр Благовещенска Олег Имамаев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава администрации Элисты Алдар Лиджиков.

Далее быстро и практически без дискуссий по предложению только что избранного мэра депутаты утвердили и его заместителей. В данном случае голосование было открытым. Кардинальных изменений в руководстве Казгордумы тоже не случилось: первым заместителем главы муниципального образования Казани стал Денис Калинкин (который им был и до этого дня), другими заместителями - Евгения Лодвигова и Гузель Сагитова. Для последней это повышение с должности заместителя руководителя исполкома. Также на заседании переизбран секретарь Казгордумы в лице Альбины Рафиковой.

В тот же день был объявлен конкурс на замещение должности руководителя Исполнительного комитета Казани, принять участие в котором могут все желающие. Вице-мэр Денис Калинкин, объявивший о старте конкурса, назвал требования к кандидату на эту должность: гражданство РФ, высшее образование, стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет, опыт работы на руководящих должностях. В принципе любой соответствующий указанным критериям имеет шанс стать главой исполкома.

По результатам конкурса комиссия Казгордумы предложит кандидатуры для выбора и назначения. В этой комиссии участвуют Ильсур Метшин, Денис Калинкин, Евгения Лодвигова, а также руководитель аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров, зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов и руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров. Подать документы на конкурс можно с 26 сентября до 7 октября включительно. Заявления будут принимать в управлении кадровой политики аппарата исполкома Казани с 9.30 до 17.00. Затем конкурсантов пригласят на личное собеседование в порядке живой очереди по дате и времени подачи заявления. Сам конкурс, на котором определят, кто же станет главой исполкома, пройдет 13 октября в Казанской Ратуше.

На той же первой сессии Ильсур Метшин представил стратегию развития города на ближайшие годы. В своей программной речи он отметил, что Казань давно переросла свои административные границы. Ежедневно более 100 тысяч человек приезжают в столицу на работу из пригородов. Таким образом, задача на ближайшее будущее - объединить развитие центра и окружающих его районов в единую систему. «Вне зависимости от места проживания горожане должны иметь равный доступ к рабочим местам и местам отдыха», - заявил мэр. Чтобы выполнить эту задачу, надо увеличить объемы ремонта дорог в поселках, улучшить транспортное обслуживание и активнее строить социальные объекты на всей территории агломерации.

Вторым ключевым блоком предстоящей работы мэр назвал реформу коммунального хозяйства. Накопившийся износ сетей требует серьезных инвестиций и системного подхода. Уже разработана документация для реконструкции самых аварийных участков.

Также, по словам Метшина, продолжится работа по повышению качества городской среды. Мэр констатировал интересное наблюдение: чем больше сделано в этом направлении, тем выше становятся запросы самих горожан. Это говорит о растущей градостроительной культуре. В планах благоустройство общественных пространств, реновация промзон, развитие общественного транспорта и реализация концепции «Казань - город на воде». Обозначены и более конкретные цели: снизить количество мусора на полигонах, создать условия для раздельного сбора отходов, в два раза сократить долю неэкологичного общественного транспорта и повысить уровень озеленения города.