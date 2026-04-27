«Металлург» сравнял счет в полуфинальной серии с «Ак Барсом»

В Магнитогорске состоялся второй матч полуфинала Кубка Гагарина, в котором хозяева взяли реванш за стартовое поражение. «Металлург» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2, восстановив равновесие в серии - 1:1.

Хозяева уверенно провели первый период: на пятой минуте Роман Канцеров реализовал большинство. Во втором отрезке уральцы упрочили преимущество - отличились Сергей Толчинский и Даниил Вовченко (вновь в численном большинстве), доведя счет до 3:0.

В третьем периоде казанцы попытались переломить ход игры. Артем Галимов (также в большинстве) размочил счет, а спустя время Александр Хмелевский, оформив дубль во втором матче подряд, сократил отставание до минимума - 2:3. Однако «Ак Барс» был близок к равенству, но вместо этого пропустил четвертую шайбу от Никиты Михайлиса, которая сняла все вопросы о победителе.

Следующие две игры серии пройдут в Казани. Первый из этих матчей состоится 29 апреля, старт - в 19:30 по московскому времени.