С начала года 17 тыс. пожилых жителей сел РТ доставили в районные больницы

news_top_970_100
Республика
21 мая 2026  15:43

В республике продолжается программа сопровождения пожилых сельчан в медучреждения для диспансеризации, вакцинации и профилактических осмотров. С января по настоящее время в больницы доставлены 17 174 пенсионера, из них 14 430 человек — именно на диспансеризацию.

Перевозка осуществляется на специализированном транспорте, закупленном на федеральные средства в рамках нацпроекта «Семья». В поездках пожилых сопровождают сотрудники комплексных центров соцобслуживания.

Цель проекта — повышение качества жизни и активное долголетие. Регулярные медосмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях. Всего с 2019 по 2025 год было доставлено 371,7 тыс. татарстанцев. В текущем году планируется охватить более 35 тыс. граждан.

news_right_column_240_400
Новости
Ахиллесова пята УНИКСа, или Кто «шаманил» под нашим щитом
С начала года 17 тыс. пожилых жителей сел РТ доставили в районные больницы
Лесники Татарстана оздоровили 44 га леса в республике
В Экспертном клубе РТ обсудили опросы и расклад сил перед выборами в Госдуму
Делегация из РТ представит опыт по борьбе с терроризмом на всероссийском форуме в Красноярске
Школы и техникумы России перейдут на отечественный мессенджер для дистанционного обучения
«Рубин» проведёт летние предсезонные сборы в Казани
В Тукаевском районе ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию