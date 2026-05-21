С начала года 17 тыс. пожилых жителей сел РТ доставили в районные больницы

В республике продолжается программа сопровождения пожилых сельчан в медучреждения для диспансеризации, вакцинации и профилактических осмотров. С января по настоящее время в больницы доставлены 17 174 пенсионера, из них 14 430 человек — именно на диспансеризацию.

Перевозка осуществляется на специализированном транспорте, закупленном на федеральные средства в рамках нацпроекта «Семья». В поездках пожилых сопровождают сотрудники комплексных центров соцобслуживания.

Цель проекта — повышение качества жизни и активное долголетие. Регулярные медосмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях. Всего с 2019 по 2025 год было доставлено 371,7 тыс. татарстанцев. В текущем году планируется охватить более 35 тыс. граждан.