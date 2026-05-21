На дороги Татарстана выехали полицейские мотопатрули

Республика
21 мая 2026  17:45

С сегодняшнего дня мотоэкипажи Госавтоинспекции приступили к патрулированию дорог республики. Автоинспекторы будут следить за соблюдением ПДД, контролировать использование мотошлемов, проверять документы у мотоциклистов. Особое внимание уделят управлению транспортом несовершеннолетними и водителями в состоянии опьянения.

В Татарстане службу несут 37 мотоциклистов, еще 36 инспекторов проходят обучение. После сдачи экзаменов они пополнят мотоподразделение, что увеличит количество экипажей и зону патрулирования.

Мотоциклы позволяют сотрудникам быстро передвигаться в плотном трафике, оперативно прибывать на место ДТП и эффективнее пресекать нарушения. Усиление мотопатруля — часть стратегии по повышению безопасности на дорогах республики.

На дороги Татарстана выехали полицейские мотопатрули
