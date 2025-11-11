Министр экономики Татарстана поздравил коллег с Днем экономиста

11 ноября 2025  13:57
Автор:
Владислав Косолапкин

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр экономики Мидхат Шагиахметов обратился с поздравлением к коллегам и ветеранам отрасли по случаю профессионального праздника — Дня экономиста.

В своём обращении глава экономического ведомства отметил, что экономика служит основой для обеспечения социальной стабильности и благополучия населения. «Благодаря крепкому фундаменту, заложенному предыдущими поколениями, и дальновидному системному планированию Республика Татарстан является одним из передовых регионов по реализации позитивных экономических преобразований, пилотной площадкой по внедрению новых проектов и инициатив», — подчеркнул Шагиахметов.

Министр также выразил признательность за высокие профессиональные качества, преданность профессии и ежедневный упорный труд экономистов, которые способствуют сбалансированному и эффективному развитию экономики как Татарстана, так и страны в целом.

В завершение поздравления Мидхат Шагиахметов пожелал коллегам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, счастья близким, а также успешной реализации намеченных целей, новых профессиональных высот и личностного роста.

