Минпромторг РТ объявил прием заявок на премию «Человек труда»

В Татарстане стартовал региональный этап Национальной премии «Человек труда». Награда учреждена для поощрения лучших представителей рабочих и инженерных профессий, врачей, учителей, предпринимателей, а также для развития института наставничества.

Премия вручается в шести номинациях:

— «Технологический лидер» — за инновации и повышение эффективности производства;

— «Лучший наставник» — за вклад в подготовку молодых кадров;

— «Молодой специалист» (до 35 лет) — за профессиональные успехи и инициативу;

— «Семейные трудовые династии» — для семей с общим стажем от 50 лет или трёх поколений в одной профессии;

— «Совет ветеранов» — за сохранение трудовых традиций;

— «Трудовое патриотическое воспитание» — за успешный опыт воспитания молодёжи через труд.

Участвовать могут сотрудники организаций, зарегистрированных в РФ. Заявки на региональный этап принимаются до 17 июля 2026 года.