Многодетные семьи Казани и Челнов получат право выбора между землей и деньгами

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова поддержала законодательную инициативу, предоставляющую многодетным семьям из Казани и Набережных Челнов альтернативу получения земельного участка или денежной компенсации. Соответствующие изменения в Земельный кодекс республики были приняты Госсоветом Татарстана 25 сентября.

Как отметила детский омбудсмен, инициатива была выдвинута самими многодетными семьями, столкнувшимися с проблемой нехватки свободных земель в крупных городах. «В Казани земельные ресурсы крайне ограничены, тогда как в муниципальных районах вопрос решается проще», – пояснила Захарова.

Особую актуальность новому закону придает значительная очередь на получение участков – согласно данным Минземимущества РТ, около 16 тысяч семей из двух крупнейших городов республики ожидают земельные наделы. Длительное ожидание создает риск того, что дети могут достичь совершеннолетия и утратить право на получение участка.

Законодательные изменения позволят семьям самостоятельно определять приоритеты – продолжать ожидание земельного надела или получить денежную выплату для решения текущих финансовых задач или улучшения жилищных условий. По мнению омбудсмена, это решение поможет разрядить напряженную ситуацию с земельным обеспечением многодетных семей в урбанизированных территориях республики.