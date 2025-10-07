Многодетные семьи Казани и Челнов получат право выбора между землей и деньгами

news_top_970_100
Республика
7 октября 2025  11:26

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова поддержала законодательную инициативу, предоставляющую многодетным семьям из Казани и Набережных Челнов альтернативу получения земельного участка или денежной компенсации. Соответствующие изменения в Земельный кодекс республики были приняты Госсоветом Татарстана 25 сентября.

Как отметила детский омбудсмен, инициатива была выдвинута самими многодетными семьями, столкнувшимися с проблемой нехватки свободных земель в крупных городах. «В Казани земельные ресурсы крайне ограничены, тогда как в муниципальных районах вопрос решается проще», – пояснила Захарова.

Особую актуальность новому закону придает значительная очередь на получение участков – согласно данным Минземимущества РТ, около 16 тысяч семей из двух крупнейших городов республики ожидают земельные наделы. Длительное ожидание создает риск того, что дети могут достичь совершеннолетия и утратить право на получение участка.

Законодательные изменения позволят семьям самостоятельно определять приоритеты – продолжать ожидание земельного надела или получить денежную выплату для решения текущих финансовых задач или улучшения жилищных условий. По мнению омбудсмена, это решение поможет разрядить напряженную ситуацию с земельным обеспечением многодетных семей в урбанизированных территориях республики.

news_right_column_240_400
Новости
Бабушкин рецепт против ангины: вся правда о молоке с медом
В Спасском районе Татарстана в результате ДТП погиб водитель
КАМАЗ разгромил «Урал»
Пять игроков «Рубина» выступят за сборные своих стран
Многодетные семьи Казани и Челнов получат право выбора между землей и деньгами
Предложение вторичного жилья в Казани сократилось на 7,9%
«Ак Барс» дважды разобрался с «Амуром» в Казани
«Ак Барс» дважды разобрался с «Амуром» в Казани
Октябрь в Татарстане: от дождей до снега - один миг
Октябрь в Татарстане: от дождей до снега - один миг