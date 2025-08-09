Многодетные семьи Татарстана активно получили более 10 тыс. земельных участков

В 2025 году почти 2 тысячи многодетных семей в Татарстане стали обладателями собственных земельных участков. Всего за последние четыре года в рамках государственной программы более 10 тысяч семей получили землю для строительства жилья или ведения хозяйства.

Программа, действующая с 2012 года, продолжает набирать обороты. На сегодняшний день свыше 72 тысяч семей подали заявки на получение участков, из которых более 72% уже реализовали свое право.

Участки предоставляются семьям с тремя и более детьми при соблюдении ряда условий: проживание на территории муниципалитета не менее пяти лет, потребность в улучшении жилищных условий (менее 12–18 кв. м на человека) или наличие ребенка до 23 лет, обучающегося на очной форме.