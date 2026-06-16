Молодые татарстанцы помогут построить АЭС в Египте

В День России Казань стала центром самого масштабного студенческого движения страны. Впервые за 15 лет торжественная церемония открытия третьего трудового семестра российских студотрядов прошла не в Москве, а в столице Татарстана.

«Это уже добрая традиция - стартовать в главный государственный праздник. Но в этом году историю пишем по-новому: эстафету приняла Казань», - отметил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов РТ Василий Ислаев.

Всего, по данным спикера, этим летом через систему студотрядов в Татарстане планируется временно трудоустроить более 15 тысяч молодых людей. Ребята будут работать на стройках, в сфере сервиса, педагогике, на различных производственных объектах… - спектр специальностей для подработки достаточно велик.

Однако самые амбициозные проекты ждут только лучших из лучших (иначе говоря, более опытных, проверенных делом, не первый год работающих в стройотрядах) за пределами республики и даже страны.

Девять представителей Татарстана отправятся на строительство атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте. Это будет уникальный международный опыт для студентов.

«Кроме того, у нас налажено тесное сотрудничество с Беларусью. Наши ребята поедут возводить военно-патриотический центр в Бресте», - добавил Ислаев.

Командир центрального штаба Российских студенческих отрядов Ярослав Зубащенко рассказал еще об одном проекте - важнейшем для страны. «В этом году наши студенты впервые задействованы в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Там будут работать более тысячи бойцов», - раскрыл он.

Кроме того, расширяется география этого студенческого движения до международного уровня. В частности, на сервисный проект «Взлетная полоса» в петербургском аэропорту Пулково помогать пассажирам приедут студенты из Беларуси и Кыргызстана.