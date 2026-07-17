В Татарстане 17 июля ожидаются сильные дожди и до 21 градуса тепла

В пятницу, 17 июля, в республике прогнозируется облачная погода с дождями, местами сильными и ливневыми, в отдельных районах – с грозами и градом, сообщили в Гидрометцентре РТ.



Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5–10 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха днём составит от 16 до 21 градуса. В столице – аналогичная погода. Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность при ухудшении погоды.