В Татарстане стартовал XIV Летний кампус РАНХиГС – участниками стали 188 студентов

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Республика
17 июля 2026  10:27

В республике открылся XIV Международный летний кампус Президентской академии, который объединил 188 учащихся из вузов Татарстана, филиалов академии, исторических территорий России и 16 дружественных стран. Проект реализуется совместно с Правительством РТ.

Тема года – «Формула созидания». Участники разбились на 12 команд, чтобы определить ключевые компоненты успешных преобразований. В этом им помогают наставники – выпускники академии. В программе – лекции, мастер-классы, творческие задания и экскурсии. Спикеры из сферы госуправления, молодёжной политики и журналистики обсуждают, как молодым людям включиться в решение общественных задач и повлиять на развитие регионов и страны.

Первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко в приветствии отметил, что участников кампуса объединяет «ген победителей» – умение воплощать смелые инициативы. Форум проводится с 2012 года, за это время в нём приняли участие более 3 тысяч студентов и свыше 500 спикеров. Он считается одной из ведущих молодёжных площадок в стране.

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