Молодые воспитатели Татарстана смогут получить премию 120 тысяч рублей

19 февраля 2026  15:56

В республике разрабатывают новую меру поддержки для педагогов дошкольного образования. Согласно проекту постановления Кабмина РТ, ежегодно 300 воспитателей в возрасте до 35 лет со стажем не более пяти лет смогут получать денежное поощрение в размере 120 тысяч рублей.

Претендовать на выплату смогут не только воспитатели, но и старшие воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре и другие профильные специалисты детских садов. Обязательное условие — наличие профильного образования и успешное прохождение конкурсного отбора.

Для победы участникам предстоит представить индивидуальный проект, направленный на повышение эффективности образовательной деятельности, а также пройти тестирование на знание предметно-пространственной среды дошкольной организации. Получить премию можно будет не более двух раз — при условии, что каждый раз педагог представит новый проект.

Выплату планируют производить единовременно до 30 декабря года принятия решения. Финансирование пойдёт из республиканского бюджета, контроль возложен на Минобрнауки РТ. Документ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

