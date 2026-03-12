Два игрока татарстанских клубов вызваны в молодежную сборную России

РФС представил расширенный состав молодежной сборной России на турецкий сбор, который пройдет с 23 по 31 марта. В рамках сборов запланированы два контрольных матча. Из татарстанских клубов в состав молодежки вызваны опорник «Рубина» Никита Васильев и полузащитник «Нефтехимика» Иван Бобер.

Васильев в текущем сезоне дважды вышел на замену в играх Кубка России, проведя на поле 17 минут. Иван Бобер, арендованный у «Крыльев Советов», отыграл 13 встреч, забил голы в ворота «Волги» и «Чайки», а также трижды ассистировал партнерам.

