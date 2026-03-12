В РТ за год выявили более тысячи коррупционных преступлений на 700 млн рублей

Начальник управления экономической безопасности МВД по РТ Рафаэль Усманов на пресс-конференции привёл статистику борьбы с коррупцией в 2025 году. Всего зарегистрировано свыше 1400 преступлений коррупционной направленности, из них более тысячи связаны со взяточничеством. Почти 300 дел относятся к крупному и особо крупному размеру.

Среди выявленных фактов: 164 случая получения взятки, 429 случаев дачи взятки и 303 эпизода посредничества. Также зафиксировано около 200 случаев мелкого взяточничества. Средний размер взятки составил 676 тысяч рублей, общая сумма незаконных вознаграждений превысила 700 миллионов.