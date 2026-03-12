Операторы беспилотников находятся на расстоянии 15–20 километров от передовой

Операторы беспилотников, которые служат в Войсках беспилотных систем (БпС), находятся в 15–20 километрах от передовой. Благодаря этому они реже попадают под обстрелы. Об рассказал офицер пункта отбора Виктор Никитин, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, с 1 января в Татарстане подняли выплаты для тех, кто хочет заключить контракт с Минобороны РФ, — теперь они составляют до 2,9 млн рублей. Это одна из самых крупных сумм в стране и самая высокая в Приволжском федеральном округе. Для желающих служить по контракту в Войсках беспилотных систем в Татарстане работает отдельная горячая линия. Позвонить можно по номеру 117, нажав кнопку «4». Если человек подходит под основные требования для службы в БпС, его данные передадут специалисту в пункт отбора. Бойцы этих войск будут управлять техникой, которая летает, плавает или ездит без человека внутри. Это, например, дроны «Герань», гусеничные аппараты «Странник» и безэкипажные катера. Контракт заключается минимум на год, и его не продлевают автоматически. Перевести служащего в другие войска не могут. Обучение длится не меньше двух месяцев и проходит в регионах по соседству с Татарстаном. Отметим, что больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у тех, кто увлекается компьютерными играми: у них лучше развита моторика рук, а знакомый интерфейс помогает быстрее освоиться.

К слову, подробнее о том, как подписать контракт с Министерством обороны РФ в Татарстане, а также о дополнительных выплатах, премиях и льготах, можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно прийти лично в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) в Казани по адресу: улица Аэропортовская, дом 1/40. Телефон для справок: (843) 221 44 52. Для жителей других регионов работает номер 8 800 222 59 00.