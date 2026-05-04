Молодым семьям в РТ для получения жилищной субсидии нужно будет прожить в республике не менее 5 лет

Правительство республики ужесточило правила предоставления жилищных субсидий молодым семьям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно нововведению, претендовать на государственную поддержку смогут только те пары, которые непрерывно проживают на территории региона не менее пяти лет на момент подачи заявления. Речь идет об участии в федеральном проекте, направленном на обеспечение граждан доступным жильем и оплату коммунальных услуг.

Документ корректирует региональный регламент распределения субсидий, утвержденный в октябре 2024 года. Прежде решающими факторами были лишь официальный статус нуждающихся в улучшении жилищных условий и подтвержденный уровень дохода для покрытия оставшейся стоимости квартиры. Срок регистрации в республике ранее не играл ключевой роли.

Введение «ценза оседлости» фактически закрывает доступ к льготам для недавно переехавших граждан. Таким образом бюджетные средства перераспределяются в пользу тех, кто проживает в Татарстане длительное время. Ожидается, что мера позволит снизить нагрузку на региональную казну и сократить очередь на получение выплат.

Отметим, что Татарстан не стал пионером в применении подобного инструмента — аналогичные ограничения сроком от 5 до 15 лет уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других субъектов РФ. Изменения призваны исключить ситуации, когда семьи переезжают в республику исключительно ради получения жилищных сертификатов.