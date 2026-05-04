За пять лет аварийность в Казани сократилась на пятую часть

За период с 2021 по 2025 год количество дорожно-транспортных происшествий в столице Татарстана уменьшилось на 20,4%, число пострадавших снизилось на 17,6%, а смертность в ДТП — на 15,8%. Такую статистику на деловом понедельнике в мэрии привел заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Только за прошлый год в Казани зарегистрировали 1217 аварий с пострадавшими, в которых погибли 32 человека и 1456 получили травмы. Для сравнения: в 2024-м эти показатели составляли 1279 происшествий, 38 жертв и 1517 раненых.

По словам Шакирова, главная причина гибели людей на дорогах по-прежнему — наезды на пешеходов. Он призвал граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Мониторинг 2025 года выявил 66 аварийно-опасных участков. В плане мероприятий — монтаж двух новых светофоров (на перекрестке улиц Спартаковской и Ипподромной, а также у дома №53а по улице Фучика), установка дополнительных технических средств, нанесение проекционных пешеходных переходов и обустройство искусственных неровностей.