Отопительный сезон в Казани завершится 7 мая

Как сообщили в пресс-службе мэрии, теплоснабжение в столице Татарстана отключат с 7 мая. Основанием для завершения отопительного периода служит устойчивое превышение среднесуточной температуры воздуха отметки +8 градусов в течение пяти дней подряд.

При этом социальные учреждения прекращают подачу тепла по индивидуальным заявкам руководителей. Предприятия вправе согласовывать собственные сроки отключения с теплоснабжающими организациями на основании договоров. Жильцы многоквартирных домов могут принять коллективное решение по этому вопросу на общем собрании собственников.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске отопление отключат 5 мая, а в Набережных Челнах подачу тепла в жилые дома прекратят уже сегодня.