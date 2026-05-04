Отопительный сезон в Казани завершится 7 мая

news_top_970_100
Город
4 мая 2026  12:06

Как сообщили в пресс-службе мэрии, теплоснабжение в столице Татарстана отключат с 7 мая. Основанием для завершения отопительного периода служит устойчивое превышение среднесуточной температуры воздуха отметки +8 градусов в течение пяти дней подряд.

При этом социальные учреждения прекращают подачу тепла по индивидуальным заявкам руководителей. Предприятия вправе согласовывать собственные сроки отключения с теплоснабжающими организациями на основании договоров. Жильцы многоквартирных домов могут принять коллективное решение по этому вопросу на общем собрании собственников.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске отопление отключат 5 мая, а в Набережных Челнах подачу тепла в жилые дома прекратят уже сегодня.

news_right_column_240_400
Новости
Молодым семьям в РТ для получения жилищной субсидии нужно будет прожить в республике не менее 5 лет
VK Fest в Казани обеспечит комфортную среду для людей с ограниченными возможностями и нейроотличиями
Отопительный сезон в Казани завершится 7 мая
В Казани 4 и 7 мая ограничат движение на нескольких улицах
За пять лет аварийность в Казани сократилась на пятую часть
Бастрыкин поручил доложить о расследовании падения футбольных ворот на ребенка в Казани
В Татарстане 4 мая ожидается переменная облачность и до +21 градуса
Бумажные цветы