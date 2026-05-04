Бастрыкин поручил доложить о расследовании падения футбольных ворот на ребенка в Казани

4 мая 2026  08:18

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании 12-летнего мальчика из-за падения футбольных ворот в Казани. Инцидент произошел в апреле 2026 года во время тренировки на одном из городских стадионов.

Ребенок повис на конструкции, которая оказалась ненадежно закреплена. Ворота рухнули вместе со школьником, ударив его по голове. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. Согласно информации из открытых источников, после происшествия ворота подняли, но так и не зафиксировали как следует — конструкция по-прежнему представляет угрозу для детей и взрослых.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе и результатах расследования. Контроль за исполнением поручения оставлен за центральным аппаратом ведомства.

