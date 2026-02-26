Мозаичный памятник Ленину в Казани признан объектом культурного наследия

Фото: телеграм-канал комитета ОКН

В перечень выявленных объектов культурного наследия включён монумент, расположенный в парке имени Карима Тинчурина. Он был создан в 1976 году и первоначально являлся частью Доски почёта Бауманского района, выполненной по проекту архитектора А.И. Борисова.

Центральный элемент композиции — образ Владимира Ленина, окружённый мозаикой из смальты, имитирующей развевающиеся знамёна. Автор художественного решения — известный татарстанский художник Рустем Кильдибеков.

Ранее в паре с памятником существовала аналогичная мозаика с изображением серпа и молота, но она была утрачена в 1990-х годах.

Заявку на включение объекта в реестр подало татарстанское отделение ВООПИиК. Это первый случай, когда мозаичное панно в регионе ставится на учёт как самостоятельный объект культурного наследия.