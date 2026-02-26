В 2025 году 20% выпускников Казани окончили школы с медалями

Такую статистику на сессии Казгордумы сообщил мэр Ильсур Метшин. Высший балл на ЕГЭ получили 160 человек, семеро из них набрали по 100 баллов сразу по двум предметам. На Всероссийской олимпиаде школьники завоевали 162 медали — это 61% всех наград Татарстана. Ещё девять казанцев стали призёрами международных состязаний.

По числу победителей предметных олимпиад на 100 тысяч жителей Казань занимает второе место в России, уступая только Москве. Для сравнения: медалей у казанцев почти в три раза больше, чем во всей Новосибирской области, и в 11 раз больше, чем в Нижнем Новгороде.

Растёт и престиж профессии учителя. В 2025 году в школы города пришли 460 молодых педагогов из 55 российских и трёх зарубежных вузов. Каждый третий учитель в Казани — младше 35 лет.

Продолжается развитие образовательной инфраструктуры. Завершается строительство Дома работников образования на Подлужной и благоустройство сквера Учителя. Новая площадка станет местом для профессионального роста педагогов и обмена опытом.

82 выпускника-стобалльника (почти 60%) остались учиться в казанских вузах.