Муниципальный этап «Зарницы 2.0» пройдет в 45 районах Татарстана

В Татарстане начался муниципальный этап игры «Зарница 2.0». Соревнования пройдут в 45 районах республики. После этого команды-победители встретятся друг с другом на зональных этапах во второй половине апреля. Всего в игре участвуют 74 тысячи человек из Татарстана. Присоединиться можно до 31 марта. Для этого нужно просто зарегистрироваться на официальном сайте, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, «Зарница 2.0» — это всероссийская военно-патриотическая игра, где используют современные цифровые технологии. Подростки и молодежь со всей страны под руководством опытных наставников учатся мыслить стратегически, справляться с трудностями, развивать тактическое мышление, получают полезные жизненные навыки и осваивают современные технологии. Муниципальный этап уже прошел в нескольких районах. Например, 18 марта в Тюлячинском районе состоялась игра для младших отрядов, в ней участвовали больше 80 человек. Победила команда «Бригантина» из Аланской школы. Соревнования для средних и старших возрастных групп там пройдут 9 апреля. Один из главных принципов Движения Первых — делать вместе с детьми, а не за них. Это значит, что участники сами активно готовят мероприятия на всех уровнях. Подростки из Татарстана каждый год становятся соорганизаторами «Зарницы 2.0»: помогают наставникам готовить и проводить игру, координируют участников на площадке и так далее.

— Мы вместе с другими участниками Движения стали соорганизаторами игры в своем районе, — рассказала участница Движения Первых в Татарстане Руфина Гарифуллина. — Сначала встречали команды, приветствовали и поддерживали их. Потом помогали судьям проводить испытания, параллельно снимали фото и видео. Между состязаниями брали интервью у участников и наставников. На площадке было много эмоций и интересных моментов. Отряды очень хорошо подготовились! Ребята внимательно слушали задания и старались выполнять их быстро и правильно, переживали за своих товарищей. Игра прошла отлично, сейчас мы уже готовимся к муниципальному этапу для средних и старших возрастных групп.