 Минздрав России: болеют коронавирусом около 3,9% вакцинированных
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Минздрав России: болеют коронавирусом около 3,9% вакцинированных

Под наблюдением врачей находятся 700 заболевших коронавирусной инфекцией.

Город
15 декабря 2021  11:30
Автор:
Ольга Ильина

В России COVID-19 болеют около 3,9% вакцинировавшихся жителей, поделился на съезде профсоюза сотрудников здравоохранения России министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

«Среди вакцинированных 3,9% где-то – это те, которые заболевают. [Доля] поступающих в стационар среди заболевших составляет где-то среди вакцинированных не более 1,7%», - отметил министр.

Более того, согласно словам Мурашко, сегодня в целом по России сотрудниками медучреждений наблюдаются более 700 тыс. пациентов, болеющих коронавирусом. Для сравнения, когда был пик заболеваемости инфекцией, под наблюдением медиков находилось более 1 млн 300 тыс. пациентов.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что в России до конца этого года начнут вакцинировать от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. 

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