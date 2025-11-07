Музеи Казанского Кремля не будут работать в субботу из-за отключения воды

news_top_970_100
Город
7 ноября 2025  12:56

В предстоящую субботу, 8 ноября, музеи на территории Казанского Кремля будут закрыты для посетителей. Вынужденные меры связаны с плановым отключением водоснабжения на территории музейного комплекса.

В пресс-службе Казанского Кремля уточнили, что в этот день для гостей также будут недоступны туалетные комнаты. Кассы, расположенные в Тайницкой башне, работать не будут, однако приобрести билеты можно будет в кассах Спасской башни и в Визит-центре.

При этом мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор продолжат принимать посетителей в обычном режиме.

news_right_column_240_400
Новости
На трассе под Казанью обгон привел к опрокидыванию автомобиля с ребенком
Осенняя хандра или депрессия? Врач-психиатр о том, как их отличить и что делать
Осенняя хандра или депрессия? Врач-психиатр о том, как их отличить и что делать
В Казани впервые открылся форум «Мост единства»
Доля ДТП по вине пьяных водителей в Татарстане составила 7%
Музеи Казанского Кремля не будут работать в субботу из-за отключения воды
Насколько опасна жидкость в животе?
У кого с ноября повысятся пенсии?
Татарстанские врачи спасли девочку, заразившуюся столбняком