Музеи Казанского Кремля не будут работать в субботу из-за отключения воды

В предстоящую субботу, 8 ноября, музеи на территории Казанского Кремля будут закрыты для посетителей. Вынужденные меры связаны с плановым отключением водоснабжения на территории музейного комплекса.

В пресс-службе Казанского Кремля уточнили, что в этот день для гостей также будут недоступны туалетные комнаты. Кассы, расположенные в Тайницкой башне, работать не будут, однако приобрести билеты можно будет в кассах Спасской башни и в Визит-центре.

При этом мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор продолжат принимать посетителей в обычном режиме.