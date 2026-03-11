Жителям Татарстана напомнили порядок действий при ракетной опасности

11 марта 2026  16:44

При получении сигнала следует немедленно спуститься в подвал или другое заглублённое укрытие. Перед этим нужно отключить газ, воду и электричество, взять с собой документы, телефон, деньги и самое необходимое. По возможности стоит предупредить соседей и помочь детям, пожилым и людям с инвалидностью.

Если укрыться в подвале невозможно, нужно плотно закрыть окна, отключить коммуникации и занять место в комнате с несущими стенами — лучше всего без окон, подальше от проёмов.

Тем, кто находится в автомобиле или общественном транспорте, следует покинуть машину и укрыться в ближайшем подземном пространстве (подвал, погреб, переход).

Опасно прятаться под транспортом или у стен зданий — при взрывной волне сверху могут упасть стёкла. Безопасное расстояние от построек — 30–50 метров.

