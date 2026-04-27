«Мы отправили на фронт две ключевые разработки»: депутат Вольфсон о помощи бойцам

Депутат Госдумы Илья Вольфсон стал героем выпуска рубрики «7 вопросов за 7 минут» на телеканале ТНВ. Он рассказал о своей семье, о работе над законами, о помощи фронту и о том, почему для него главный показатель успеха республики - это желание дочери остаться в Казани.

Память о дедах и недопущение переписывания истории

Для семьи Вольфсона 9 Мая - главный праздник. Один дед, Степан Зайцев, был летчиком-истребителем, совершил много боевых вылетов, был подбит и спасался у партизан. Второй дед, Юсаак Соломонович, узнав о расстреле всей семьи, ушел добровольцем на фронт. 9 мая 1945 года он женился на бабушке под Берлином - так у них получился двойной праздник. Мама депутата сделала книгу памяти, где описала подвиги дедов, собрала фотографии, ордена и награды.

«Наша задача сегодня - не дать переписать историю», - подчеркнул Вольфсон.

Законы для людей: от УК до ИЖС

Депутат рассказал о результатах года действия закона об отчетности управляющих компаний. Раньше УК могли просто написать: «У нас все хорошо». Теперь Минстрой утвердил четкие критерии, и жители видят, куда тратятся деньги. Добросовестные УК, по его словам, должны иметь возможность вкладываться в дома и получать кредиты на развитие.

Также Вольфсон напомнил о законе об эскроу-счетах для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Проблема обманутых дольщиков вскрылась после прямого эфира с Президентом России Владимиром Путиным. Теперь люди кладут деньги в банк, а застройщик получает их только после сдачи дома. Кроме того, по просьбе глав поселений запретили сделки с маткапиталом на разрушенные и ветхие дома - это пресекло схему обналичивания.

Помощь фронту: сеткометы и насадки-пистолеты

Депутат рассказал о двух разработках, которые уже отправили на передовую. Первое - сеткометы для перехвата больших дронов. Дрон падает без сильных повреждений, остается в рабочем состоянии, и бойцы могут перепрограммировать его и использовать как свой. Часто на таких трофейных дронах хранится ценная информация. Второе - насадки-пистолеты для пехоты, работающие на расстоянии. Партию уже отправили на фронт и ждут обратной связи.

«Жизнь не стоит на месте, а на фронте - тем более. Все приспосабливаются», - отметил Вольфсон.

Приоритеты Татарстана: модернизация, поддержка участников СВО и сохранение сел

По мнению депутата, городские сети не успевают за стремительным ростом Казани из-за большого износа - нужна срочная модернизация. Также в приоритете - адаптация и реабилитация возвращающихся бойцов, создание рабочих мест, поддержка семей погибших.

«В Думе принято 164 закона, связанных с темой СВО. Мы не сомневаемся: победа будет за нами», - подчеркнул он.

Кроме того, Вольфсон отметил важность сохранения сел и деревень. Сейчас для этого создаются все условия: бассейны, культурные центры, чтобы люди оставались, хранили традиции и помнили предков.

«Сила Татарстана - в людях»

Говоря о силе республики, депутат подчеркнул:

«Сила Татарстана - прежде всего в людях, в единстве и в любви к своей земле. У нас люди разных национальностей и конфессий живут в мире, любви и согласии. Татарстан - это пример для всей страны. Еще один ключевой фактор - трудолюбие народа».

Он также отметил роль руководителей: от советского периода до Первого Президента Минтимера Шаймиева, нынешнего Раиса Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина.

Главный показатель успеха для Вольфсона - желание его дочери остаться в Казани.

«Сначала хотела в Москву, а на прошлой неделе говорит: “Пап, хочу остаться в Казани”. Для меня это настоящая радость и лучший индикатор: республика процветает, если молодежь хочет жить и учиться здесь. Значит, все делаем правильно», - заключил депутат.